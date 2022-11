¿Tarde para arreglarlo? Rooney explicó ‘dardos’ a Cristiano Ronaldo

En conversación con Piers Morgan, Cristiano Ronaldo no se guardó absolutamente nada. Es ahora uno de los jugadores odiados en el Manchester United que lo demandará y decidió que no volviera después de cumplir sus labores con Portugal en el Mundial de Catar 2022. La explosión fue contundente en contra de un club que le dio todo en sus inicios deportivos, que lo catapultó al Real Madrid donde conquistó todo en Europa.

Cristiano Ronaldo abandonó el Manchester United en 2009 y tras varios años afuera de la institución, quiso demostrar su amor por el club con un regreso. Una temporada buena, y luego con Erik ten Hag no volvió a ser el mismo por las decisiones del nuevo timonel que lo dejaban por largos momentos en el banquillo de suplentes y no como una carta habitual. No era el regreso que el portugués deseaba, pues se imaginaba que era el mismo equipo que abandonó hace 12 años.



Sir Alex Ferguson se encargó de poner en alto el nombre del Manchester United. Una historia dulce con el escocés que alcanzó a tener a Cristiano Ronaldo como jugador. El luso esperaba que su regreso fuera igual a aquellos años, y se encontró con un panorama completamente diverso. Criticado por excompañeros como Gary Neville y Wayne Rooney, y señalando el irrespeto de Erik ten Hag, Cristiano explotó y se liberó con Piers Morgan.



Wayne Rooney después de la bomba de Cristiano Ronaldo tomó las críticas y se refirió al ‘malentendido’. Hace unas semanas, Rooney mantuvo que, “Messi y él son sin duda alguna los dos mejores jugadores de todos los tiempos y puedes ir por el lado que desees, pero creo que las cosas que él (Cristiano) ha hecho desde el inicio de la temporada, son inaceptables para el Manchester United”. El exdelantero inglés intentó solucionar todo en conversación con CNN.



Afirmó que nunca quiso criticar a Cristiano Ronaldo, si él lo vio así. “Siempre lo he dicho, Cristiano es un jugador fantástico. Probablemente él y Messi son los dos mejores jugadores en la historia. Yo no lo critiqué, lo que dije es que la edad nos alcanza a todos, a Cristiano le está costando lidiar con eso”, aseveró Wayne Rooney.



“Si me respetan, yo respeto”, es lo que sentenció Cristiano Ronaldo sobre Erik ten Hag, y con sus excompañeros tampoco ha visto un buen trato, “no sé por qué Wayne me critica tanto. Hace seis meses trajo a sus hijos aquí y jugó al fútbol con Cristiano Junior. No sé si es porque quiere estar en la prensa o si quiere conseguir un trabajo. Tal vez está celoso porque terminó su carrera a los 30 años y yo sigo en el mejor nivel”, fue lo dicho por el luso en la entrevista con Piers Morgan.