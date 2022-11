Rooney vuelve a estallar contra Cristiano Ronaldo: ‘Es inaceptable’

En la presente campaña de la Premier League, Cristiano Ronaldo sigue en un estado complicado sin mucho gol ni en la competencia inglesa, ni tampoco en la Uefa Europa League sabiendo que próximamente se enfrentarán contra el Barcelona en dicha competencia. El portugués se alista para afrontar su quinto Mundial, pero lo curioso es que no llega con tanto poderío goleador ni con mucha regularidad.

Erik ten Hag ha hablado fuertemente con respecto al panorama que vive Cristiano Ronaldo en el Manchester United. Hay riñas entre ambos, puesto que todo indica que el luso está divorciado completamente con el equipo y con Erik ten Hag que últimamente lo ha vuelto a poner como inicialista. El problema es que ten Hag recuperó a Anthony Martial que volvió a anotar en la Copa de la Liga contra el Aston Villa. El ex Real Madrid fue titular por la lesión del francés.



Cristiano Ronaldo ha mostrado caras rebeldes en el Manchester United. Molesto por sus suplencias, Cristiano salió de manera apresurada del estadio una vez Erik ten Hag quemó sus ventanas de cambio ante el Tottenham Hotspurs y el ex Real Madrid fue duramente castigado y separado del plantel por varios días. Ten Hag parece tener confianza en él, pues ya lo ha hecho saber últimamente con protagonismo del luso, pero cada vez hay más riñas y disgusto.



Si el club respetaba a Cristiano Ronaldo, debieron aceptar la salida del portugués. Sin embargo, eso no estuvo en la cabeza del nuevo proyecto de Erik ten Hag. Wayne Rooney, ídolo del Manchester United y critico del tema de Cristiano volvió a señalarlo en conversación con TalkSport, “Messi y él son sin duda alguna los dos mejores jugadores de todos los tiempos y puedes ir por el lado que desees, pero creo que las cosas que él (Cristiano) ha hecho desde el inicio de temporada, son inaceptables para el Manchester United”.



Continuó exponiendo el tema de un defensor del luso como Roy Keane, “he visto a Roy Keane defenderlo, pero Roy no aceptaría eso. Es una distracción que el Manchester United no necesita al momento, cuando están en reconstrucción. Ha de bajar la cabeza, trabajar y prepararse para jugar cuando el entrenador lo necesite. Si lo hace, él será un gran activo. Si no, será una distracción no deseada”.



Finalmente, respaldó completamente a Erik ten Hag en las filas del Manchester United. “Creo que ten Hag lo ha hecho muy bien. Llegó y estamó su autoridad en el equipo, y por primera vez en dos o tres años estoy empezando a ver una identidad con el Manchester United que no había visto en los últimos dos o tres años. Ha demostrado su fuerza y su carácter con la forma en que trató a Cristiano en algunos momentos con las cosas que ha estado haciendo. Es el hombre adecuado para el trabajo. Creo que tomará tiempo, pero es un verdadero paso en la dirección correcta para terminar entre los cuatro primeros y volver a jugar en la Liga de Campeones”, concluyó Wayne Rooney.