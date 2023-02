Vitor Roque es prioridad en la Premier: un histórico club lo quiere

Sin duda alguna, el Sudamericano Sub-20 que se desarrolla en suelo colombiano está dando de qué hablar y está puesto en los ojos de importantes cazatalentos de Europa que han venido al país para echarle miradas a grandes futbolistas para el futuro. Uno de ellos es Andrey Santos de Brasil que ya se convirtió en nuevo jugador del Chelsea a la espera de ponerse bajo la dirección técnica de Graham Potter cuando finalice el certamen.



Colombia ha sido la selección que más ha disfrutado de la exportación de jóvenes talentos como Gustavo Puerta a Alemania, Jhon Jáder Durán a Inglaterra y Daniel Luna al Mallorca, además del interés del Torino de la Serie A de Italia por Óscar Cortés. Pero otras selecciones también se han visto beneficiadas por este certamen de la categoría Sub-20.

Pero claro está que hablar de talento en Sudamérica sería referenciar a Brasil como uno de los países que más exporta jugadores, y uno de ellos, además de Andrey Santos que firmó con Chelsea es nada más ni nada menos que Vitor Roque. El goleador de la 'Canarinha' ha sido fundamental para dejar en alto el nombre de la nación en el Sudamericano luchando por quedarse con el título el domingo 12 de febrero cuando se de por terminado el torneo.



Vitor Roque es prioridad en el FC Barcelona, pero no solo el club azulgrana quiere quedarse con la joya que demuestra su poderío goleador partido a partido. Al equipo azulgrana le sale competencia que se hacía esperar y es el Arsenal quien busca también al delantero de 17 años que actúa en el Athletico Paranaense. Y es que, la situación es entre líderes de sus respectivas ligas que luchan notablemente con la posibilidad de seguir los pasos del atacante.



A Vitor Roque ya lo comparan con Luis Alberto Suárez, el 'Pistolero' que impresionó en Barcelona, en la Premier League y en otras ligas europeas llegando muy joven al 'Viejo Continente'. De acuerdo con Goal.com, es el Arsenal quien gana todos los enteros para quedarse con el brasileño con varias reuniones con Edu Gaspar, excoordinador de selecciones de la CBF y director deportivo del cuadro londinense. Las negociaciones empezarán pronto con el agente de Roque para ficharlo.



No obstante, el Barcelona también lo quiere y ya se ha puesto en la tarea de contactarlo con Deco hablando con Luiz Felipe Scolari, que trabaja en el club de Vitor Roque. Por ese lado, el equipo culé se puede ilusionar con el anhelo de firmar a Vitor Roque, prioridad para el futuro. Seguramente las reuniones para convencer a Scolari en manos del ex internacional portugués que fue dirigido por Luiz Felipe podrían llegar a buen puerto, pero el Arsenal también tiene su as bajo la manga. ¿A qué club llegará Vitor Roque? 'Gunners' y azulgranas los que más ventaja tienen.