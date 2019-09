Van Dijk íntimo: la razón por la que hizo testamento desde los 21 años

Virgil Van Dijk vivió con tranquilidad el momento en que, a pesar de ser el gran favorito, le entregaron a Lionel Messi el premio The Best, en Milán. Está acostumbrado a ese tipo de reveses y, aunque solo tiene 28 años, ha sobrevivido a otras decepciones peores.

En una entrevista para Four Four Two, el holandés reveló que en 2012 logró sobrevivir a una apendicitis, que le produjo peritonitis y una infección renal.



Ocurrió en 2012 y los médicos aun le dicen que, en su condición, cualquier otro paciente se habría rendido. Lo único que pude ver fueron tubos colgando sobre mí. Mi cuerpo estaba roto y no podía hacer nada. En ese momento, los peores escenarios estaban zumbando alrededor de mi cabeza", dijo.



En esos días jugaba en el Groningen de su país y su DT, Dick Lukkien, explicó la situación en el mencionado medio: "Al principio pensamos que tenía gripe. Estuvo en casa por unos días y con mucho dolor en el abdomen. Fue al hospital local pero no pudieron encontrar nada, así que lo enviaron de vuelta a casa. Allí ya fue su madre la que le llevó de vuelta al ver que aquello no era normal. Fue crucial para salvarle la vida".



La situación llegó a ser tan difícil que el propio jugador pidió que le tomaran un testamento, temiendo su propia muerte: "Si muriera, una parte de mi dinero iría a mi madre. Por supuesto, nadie quería hablar de eso, pero teníamos que hacerlo. Podría haber terminado", añadió.



Uno de los estelares del Liverpool campeón de Champions League sabe que sobrevivió para escribir la historia que disfruta hoy. Cada triunfo que logra en la cancha le recuerda que a la hora de la batalla, es capaz de imponerse.