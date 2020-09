La imperdible reacción de Mourinho cuando recibe críticas: ¡A correra!

Los documentales que hacen muchos equipos europeos dan para todo, pero en el caso de Tottenham dejan clarísimo el carácter de José Mouinho, especialmente cuando recibe críticas.

Así reaccionó durante la grabación de un nuevo 'All or Nothing' de Amazon Prime Video:

Me after another failed talking stage pic.twitter.com/og3N4ZQL95 — JR (@JFrazier_) September 1, 2020

Mourinho enfurecido oye críticas a sus jugadores... por fortuna para el periodista, no estaba cerca en ese momento...