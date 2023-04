Y cuando el árbitro pega, ¿qué? Hay polémica en Premier por Robertson

Se ve buen juego, vértigo, precisión combinada con intensidad, se ve en la Premier League el mejor fútbol del mundo.

Pero también quedan en evidencia insólitas jugadas, como el golpe de un árbitro a un jugador, en el duelo Liverpool vs Arsenal.

​

El hecho ocurrió cuando los equipo se fueron al camerino tras el 2-2. Andy Robertson vino a la raya a reclamar algo al juez de línea y este lo recibió nada menos que con un codazo. No un empujón accidental o un choque, nada que pudiera explicar la acción.

​

Así lo registraron las cámaras:

WTF. Goodluck explaining that one pic.twitter.com/G2giJsPsyU — CF Comps (@CF_Compss) April 9, 2023

Alguien se preguntaba si al tocar al juez, el jugador no sobrepasó su límite, pero en realidad no parece que el defensor quisiera agredir al árbitro.



Salah fue quien controló a Robertson, quien quiso irse encima del aparente agresor, y la rabia no quedó en el camerino.

​

Lo cierto es que los jugadores locales reaccionaron de inmediato, que reprocharon el hecho al árbitro central antes del inicio del segundo tiempo, pero no hizo mucho caso y de hecho se ganaron amarillas Robertson y Henderson en el reclamo. Se espera una investigación de oficio de la Premier League.