Con un puro y cantando a grito herido: así celebra Pep Guardiola

Pep Guardiola no cabe de la dicha después de consagrarse campeón de la Premier League con el Manchester City, tras una temporada en la que registró 83 puntos, producto de 26 partidos ganados, 5 empates y 5 derrotas.

La celebración de los citizens no se hizo esperar y en las últimas horas empezó a circular un video en el que se ve al técnico español fumándose un puro y cantando a grito herido la canción 'Don't Look Back in Anger', de Oasis.



Claramente, esta es una faceta que no se conocía del DT, quien sorprendió al mundo con su efusiva celebración, la cual se volvió viral y tiene millones reproducciones en poco tiempo.



Guardiola, de 50 años, acumula 30 títulos como entrenador, lo que lo hace ser considerado como uno de los mejores técnicos de la historia. El próximo reto de Pep será frente al Chelsea por la final de la Champions League.