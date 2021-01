¡Modo cerrando bocas! El 'pepazo' de James en Everton vs Leicester

¡Paren todo! ¡Vale la pena, seguro! Vayan a la pantalla, de la tele o del celular y busquen el primer gol del partido Everton vs Leicester por la Premier League.

Cuando lleguen al minuto 29 respiren: es la primera aproximación de los 'toffees', era el número 19 el que llegaba por la izquierda y metía un centro defectuoso. Pero no se vayan: es James Rodríguez el que corrige, toma el rebote, levanta la cara, mete un disparo con derecha (sí, el zurdo, tan zurdo) suficientemente lejos del portero, suficientemente cerca para hacerlo rebotar en el palo y verlo meterse al arco.



¿Lo vieron? ¿No es un golazo? Ok, si no lo encontraron, aquí está. Véanlo, repítanlo, admírenlo: