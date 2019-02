Así fue el golazo de Sadio Mané para aumentar la ventaja de Liverpool

Liverpool no quiere perder la punta de la tabla de posiciones en la Premier League y parece que Sadio Mané tampoco. El senegalés, que no tuvo muchas oportunidades en el partido frente a Manchester United, se desquitó luego de algunos fallos y de no marcar en dos partidos y, este miércoles, frente a Watford ha anotado los dos tantos de su equipo para darle la ventaja al término de los primeros 45 minutos.

Y con esta vuelta al gol, también volvieron los lujos, pues la definición del delantero en el segundo tanto es de enmarcar. Tras recibir una pelota de costado y un control un poco largo cerca del punto penal, el jugador africano aprovechó que quedó de espaldas y definió de taco por sobre el arquero, que sólo pudo observar cómo entró el balón a su arco.



Con estos dos goles, Mané llegó a 14 anotaciones en la presente temporada de Premier League y sigue siendo un jugador que genera peligro constante en el área rival.