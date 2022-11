Haaland, el salvador del Man. City: agónico triunfo contra Fulham

Fulham no se la dejó fácil al City, que necesitaba de una victoria, para superar por el momento al Arsenal, en lo más alto de la tabla de posiciones. Triunfo 2 a 1 para los ciudadanos.

Manchester City abrió el marcador con una buena jugada de Julián Álvarez, al minuto 17. Jugada creada por Gundogan, pase filtrado al argentino y remató ante la salida de Leno, con complicidad del travesaño para mandarla a guardar.



La alegría de los locales no duraría. Joao Cancelo se fue expulsado, al minuto 26, por infracción en el área, que fue sancionada como penalti para el Fulham. Andreas Pereira fue el encargado de cobrarlo, para emparejar el compromiso.



En adelante, los ciudadanos buscaron con posesión dominar, pero, al momento de profundizar, no encontraron claridad, al tener un hombre menos en la cancha. Guardiola se la jugó y no cambió la zona defensiva, retrasando en ocasiones a Gundogan o al mismo Foden, para cubrir la zona.

El suspenso llegaría para el City en los minutos finales. Primero, con un gol anulado a Haaland, de cabeza, por fuera de lugar. Al minuto 94, hubo infracción sobre de Bruyne. El noruego volvió a tomar revancha y puso el tanto del triunfo.



Con la victoria y a la espera del resultado del Arsenal, que juega el domingo, Manchester City es líder de la Premier League con 32 unidades. Jugará contra el Chelsea, a mitad de semana por la Carabao Cup.