Dávinson, sin sumar minutos: triunfo del Tottenham en Premier League

Tras una semana terrible, con eliminaciones en la FA Cup y la Champions League, el Tottenham Hotspur se levantó, ayudado por el eterno Harry Kane, que hizo un doblete, y venció al Nottingham Forest por 3-1 para ampliar su ventaja en la cuarta plaza.



Los 'Spurs', después de dos derrotas y un empate ante el Milan que supo a fracaso en apenas una semana, se lamió sus heridas con un sencillo triunfo ante el Forest en casa que le reconcilia con su afición y que da a algo de aire a Antonio Conte ante los rumores sobre su posible marcha a finales de temporada.

El italiano, enfrentado con Richarlison por un cruce de declaraciones, puso al brasileño en el once inicial y este respondió con un golazo en el minuto cuatro de partido, con el que se reivindicó. Celebración seria, casi de duelo, que se encargó de desactivar el VAR al marcar un fuera de juego milimétrico.



Solo con esa jugada, que consistió en un pase en largo para Richarlison y una volea a bote pronto, el Tottenham ya había creado más peligro que en los 90 minutos contra el Milan y es que el Forest no defiende como los italianos. Y esto salió a relucir con los dos goles en los que el Tottenham sentenció el partido en la primera mitad. El primero, tras un buen centro de Pedro Porro que cabeceó Kane a la red, y el segundo tras un penalti sobre Richarlison que convirtió Kane.



El delantero inglés acumula ya veinte goles en esta Premier, a siete de Erling Haaland, que cada vez parece menos inalcanzable, y a diez de su récord en la competición; los 30 que anotó en la 2017-2018. Con el partido resuelto, la segunda parte sirvió para recuperar para la causa a uno de los jugadores que más bajón ha sufrido esta temporada: Heung-min Son.



El surcoreano, en su peor curso en Inglaterra, hizo su tercer gol del año y sexto de la temporada al recoger un centro de Richarlison, sentar a Serge Aurier y definir ante Navas, que no pudo hacer nada.



Este triunfo, ligeramente empañado por un gol de Joe Worrall en los últimos minutos y un penalti que Forster le paró a Ayew, permite al Tottenham aprovechar la derrota del Liverpool y distanciarse a seis puntos de los de Jürgen Klopp, aunque cuenta con un partido más. Los 'Spurs' son cuatros, un punto por debajo del Manchester United y con siete de ventaja respecto al Newcastle United, que tiene tres partidos menos.



