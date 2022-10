Lerma jugó todo el partido, pero Bournemouth no pudo con Southampton

Jefferson Lerma quien venía de hacerle gol al Fulham, fue titular de nuevo y jugó noventa minutos con Bournemouth en la derrota 1-0 frente a Southampton por la jornada 12 de la Premier League, donde un gol temprano les costó caer en este juego con un gol de Che Adams.



El partido comenzó bastante movido para ambos equipos, pero fue Southampton quien aprovechó las oportunidades, siendo el primero en abrir el marcador a los nueve minutos de juego tras bonito centro bombeado de Romain Perraud al área, donde Che Adams saltó para batir al portero con un cabezazo por la derecha y poner el 1-0.



El partido empezó a abrirse más en el mediocampo y Bournemouth salió obligado a empatar y tras 14 remates desviados, sólo pudo tener 2 con verdadero peligro, pero no fue sufriente para anotar el empate. No fue el día para los locales que no les entró ni una opción.



La más clara la tuvo Philip Billing de Bournemouth, quien remató desde cerca, pero el guardameta impidió el tanto en una gran intervención.

Para el segundo tiempo, Southampton se resistió y cuidó la mínima diferencia, por lo que las opciones escasearon para el complemento, siendo un partido más táctico y de menos emociones, donde la visita no le dejó muchas opciones al local.



Igualmente, Bournemouth tuvo muchos cambios en la segunda parte para buscar el empate, pero al final no fue la solución y donde el volante colombiano Jefferson Lerma, fue también uno de los de menor calificación al obtener 6.4 en el partido contra Southampton a pesar de haber jugado noventa minutos.



Al final, fue victoria por la mínima diferencia de Southampton, resultado que los deja alejados del descenso en Premier League, al sumar 11 puntos y quedando en la posición 14, mientras que el Bournemouth de Lerma tras seis partidos, volvió a caer y los deja con 13 unidades.