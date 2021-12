Mucha polémica y goles: empate entre Tottenham y Liverpool

Partido de cuatro goles y polémica, por la expulsión de Robertson y una entrada de Kane en el primer tiempo. Mucha dinámica y finalmente fue igualdad a dos tantos entre Tottenham y Liverpool.



Dávinson Sánchez arrancó como titular en el esquema de Antonio Conte. Los locales empezaron a presionar al cuadro rojo, plantándose muy cerca a sus rivales, para no dejar espacios. El primer tanto fue de los Spurs, en una recuperación en la salida del Liverpool, pelota en pies del colombiano, que le dejó a Dombele para que habilitara a Kane, definiendo cruzado, justo, para vencer a Alison.



La respuesta de los de Klopp fue de intensificar la presión, ir arriba, sin importar los espacios que dejaran en la parte de atrás. Pues la transición fue la alternativa del Tottenham, que tuvo tres opciones en contragolpe para poder aumentar el marcador, pero la decisión en los últimos metros y Alisson impidieron que el marcador aumentara.



El colombiano se encargó de cubrir la zona derecha junto a Emerson Royal, llegando a ubicarse cerca de la mitad de la cancha, de acuerdo a la disposición de Conte. Tuvo un cierre fundamental, llegando a cortar en el área un balón que recibió Mané, listo para rematar, pero Sánchez llegó con lo justo y evitó.



El que no los hace, los ve hacer. Le pasó al Tottenham con la gran cantidad de chances desperdiciadas. Diogo Jota empató el compromiso en una gran jugada en profundidad, centrando para el portugués, que cabeceó y la mandó a guardar.



Primer tiempo de mucha intensidad, ida y vuelta de ambos equipos para buscar el resultado. La segunda parte arrancó con un ritmo más bajo, dándole prioridad a la posesión de la esférica. Alisson volvió a ser protagonista, sacándole una clara a Kane, que quedaba de frente solo para empujarla.



La polémica en el partido llegaría con una jugada en largo para Dele Alli, que terminó en el piso y reclamaban penalti. De esa acción nació el tanto del Liverpool, donde una mano en el área de Salah no fue cobrada, dejando la pelota para Alexander-Arnold, habilitando a Robertson para marcar al 69.



La alegría no duró más de cinco minutos y Alisson sería el antagonista. Error en salida para rechazar una pelota larga, dejándola para Son, que solo tuvo que empujarla al fondo para decretar el empate. Las cosas se complicarían para los de Klopp, Robertson fue expulsado por una dura entrada sobre Emerson Royal.