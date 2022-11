Tottenham con Dávinson Sánchez, ganó un juego loco a Leeds

Tottenham supo sufrir contra Leeds United y remontó un partido que iba perdiendo, donde sobre el final logró dos goles decisivos que terminaron dándole el 4-3 sobre los de Marsch y sigue en la pelea por primeros lugares de Premier League. El colombiano Dávinson Sánchez fue suplente, pero jugó 33 minutos.



El equipo londinense supó sufrir, debido a que en el primer tiempo ya perdía 2-1, siendo sorprendido por Leeds United, quien con Crysencio Summerville al minuto 10, se aprovechó de un pase preciso dentro del área para marcar con un soberbio disparo que se cuela por la esquina inferior izquierda de Lloris.



El empate parcial para Tottemhan lo hizo Harry Keane, quien logró el 1-1, pero Leeds United estaba motivado y en el minuto 43 anotó con Rodrigo el 2-1, yéndose arriba en el marcador antes del descanso.



El equipo de Conte tuvo un juego intenso en todo el juego, pero tuvo que arriesgar y consiguió de nuevo el empate 2-2 sobre el minuto 51 con Ben Davies, quien probó suerte desde el borde del área y su remate es desviado al interior de la meta dejando clavado a Illan Meslier.



Sin embargo, Leeds no se había dado por vencido y de nuevo apareció Rodrigo, quien recibió un pase dentro del área y anotó con un violento remate donde Lloris no pudo hacer nada y parecía victoria 3-2 sobre el minuto 76.



Tottenham no se iba a dar por vencido y sobre los últimos diez minutos aprovechó el cansancio de Leeds United y logró los goles de la remontada para entrar a ganar por primera vez en el juego, donde estuvo siempre abajo en el marcador.



Así, Rodrigo Bentancur le volvió el alma a Tottenham al recibr con espacio e hizo un disparo desde el borde del área que es desviado y batió de nuevo a Illan Meslier para el 3-3.



Todo parecía que el intenso juego iba a terminar 3-3, pero luego de manera extraordinaria de nuevo Rodrigo Betancur apareció para anotar doblete y hacer el cuarto gol que terminó siendo definitivo para que los de Conte ganaran 4-3.

Esta victoria de Tottenham los dejó en la tercera posición con 29 puntos, a cinco unidades del líder Arsenal y termina con buenas sensaciones esta mitad de temporada antes del Mundial.