Old Trafford, el patio de recreo celeste: triunfo del Man. City

El derbi de Manchester abría la jornada futbolera de la Premier League, con toda la expectativa que genera un duelo de esa altura, pues de ambos lados, jugadores de talla mundial hay. Sin embargo, el momento es distinto. Manchester City se paseó a su antojo por Old Trafford, derrotó 0 a 2 al United, en un duelo de dominio absoluto de los ciudadanos.



La euforia de los aficionados en Old Trafford no duraría mucho, pues la visita llegó a presionar y golpear, pese a que los rojos ruvieron en Maguire una clara en el juego aéreo. Un centro de costado terminó en un balón cruzado, donde Bailly, en su afán por rechazar, envió el balón en su propia puerta, dando la ventaja para los de Guardiola.



Dominio desde el resultado, la posesión, pases realizados, remates al arco, estrategia táctica. Pues Guardiola le cerró todo espacio posible de reacción a un ataque sorpresivo o de generación por parte de los de Solskjaer.



Luego, los ciudadanos encontraron la pelota, para circularla a su antojo, ante la mirada de los rojos, que miraban cómo la tocaban para generar peligro. La reacción fue tibia, United encontró un remate de volea de Ronaldo, con Ederson como protagonista, atajando la acción. Ese envión anímico no duró mucho, pues el City volvió a arremeter, encontrándose con De Gea, que sacó varias opciones claras.



City encontró el camino al gol en una jugada insolita, donde Luke Shaw dejo seguir la pelota, siendo abordado por Bernard Silva, que solo tuvo que tocar la esférica para mandarla a guardar y poner el segundo en una tarde terrible de Manchester United.



La segunda parte no cambió mucho, solo con la impotencia de los locales, al ver como la visita tocaba la pelota con comodidad, generando espacios, de a poco, para intentar aumentar su ventaja en el marcador, que en la cancha, ya reflejaban total superioridad.



Y es que la cantidad de pases realizadas por el City doblegó al United, además de los remates al arco, donde Ederson fue un espectador pasivo más, sin mayor complicación en el complemento. 16 remates en total, De Gea salvador y los de Guardiola se llevaron los tres puntos del feudo de su rival, ganando parcialmente la segunda casilla con 23 unidades.