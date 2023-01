City evitó batacazo en Premier: intensa victoria llena de golazos

Manchester City y Tottenham se enfrentaron en partido aplazado de la jornada 7 de la Premier League y ambos buscaban una victoria, donde los dirigidos por Pep Guardiola esperaban una urgente victoria para seguir de cerca al líder Arsenal. Al final el juego terminó con festín de goles, siendo un 4-2 para los citizens.



El comienzo del City en el estadio Etihad no fue el mejor y Tottenham le ganó el pulso en el primer tiempo, quienes antes del descanso se fueron con dos goles de ventaja y de manera sorpresiva daban el batacazo en este encuentro.



El marcador se abrió en el minuto 44 tras error garrafal del Manchester City que terminó con un gol en contra tras perder la posesión en la parte defensiva, permitiendo a Dejan Kulusevski adueñarse del balón para mandarlo al fondo del arco del brasileño Ederson y determinar el 1-0.



El gol afectó al Manchester City y en el minuto 45+2, Emerson Royal anotó el segundo gol para Tottenham tras cabecear de forma fantástica por la escuadra derecha de Ederson para irse con un tranquilo y sorpresivo 2-0 en condición de visitante.



A pesar de la amplia ventaja de Tottenham, City no se dio por vencido y demostró por qué son uno de los mejores equipos de la Premier League, logrando dos goles rápidos que los llevó hasta el empate.



Al minuto 51 llegó el descuento para los dirigidos por Guardiola gracias a un remate que pegó en un defensor y donde Julián Álvarez aprovechó el rebote y marcar el descuento para el City.



Sin embargo, no todo iba a terminar ahí, pues ese descuento del City significó el camino a la victoria y dos minutos después, llegó el empate gracias al robot Erling Haaland, quien aprovechó un buen pase de cabeza de Riyad Mahrez para enviar el balón al fondo de la red con un gran cabezazo y poner el épico 2-2.





Las órdenes de Pep Guardiola no bajaron después del empate y el objetivo era claro: buscar el gol de la victoria tras el intenso empate que lograron.



Así las cosas, de tanta intensidad en ataque, City encontró el 3-2 gracias al argelino Riyad Mahrez, quien logró el gol de la tranquilidad que los dejó con opciones de seguir peleando el título de Premier League.



Como cereza en el pastel, Manchester City logró el cuarto gol y de paso confirmar la victoria frente a Tottenham tras una vaselina de Riyad Mahrez al portero Hugo Lloris. 4-2 y tres puntos importantes para seguir atrás del Arsenal.





Al final, Manchester City logró ganar 4-2 y sumar 42 puntos en la tabla de posiciones, acortando a cinco unidades la diferencia con Arsenal quien lidera con 47 unidades.







HAT-TRICK de errores en Tottenham (Ben Davies, Perisic y Lloris descuidando el primer palo) para que Mahrez marque el TERCERO de Manchester City, que pasó del 0-2 al 3-2 en la #PREMIERxESPN.



📺 Mirá la #PL por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/z6sIGn2YSy — SportsCenter (@SC_ESPN) January 19, 2023

¡Nada pudo hacer Lloris! Haaland apareció en el ST y Manchester City se lo empató 2-2 al Tottenham en la #PREMIERxESPN. ¡Qué partido!



📺 Mirá la #PL por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/EcIASI95IV — SportsCenter (@SC_ESPN) January 19, 2023

¡GOL DE JULIÁN ÁLVAREZ A LLORIS! A un mes de la final de #Qatar2022, el argentino anota vs. el francés: así descontó City ante Tottenham en la #PREMIERxESPN.



📺 Mirá la #PL por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/M8lYzsMS9i — SportsCenter (@SC_ESPN) January 19, 2023

Kane hizo TODO BIEN y Emerson sorprendió al City sobre el cierre del PT: gana Tottenham 2-0 en la #PREMIERxESPN.



📺 Mirá la #PL por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/RaxktQhxzo — SportsCenter (@SC_ESPN) January 19, 2023