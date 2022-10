Locura: Chelsea y United empataron con goles intensos sobre el final

Chelsea y Manchester United se enfrentaron en el clásico de la fecha de la Premier League donde los reds devils no contaron con Cristiano Ronaldo por sanción, pero igual el equipo de Ten Hag fue superior en la primera parte, pero terminaron cediendo en los últimos minutos y sobre el final, tras ir perdiendo lograron el empate con Casemiro.



El partido entre los blues y reds devils comenzó de gran manera y donde los visitantes lograron imponer sus condiciones desde el primer minuto, donde en la primera media hora fue bastante agitada para Chelsea, quien no pudo contener la intensidad de ataque de los visitantes.



Marcus Rashford aprovechó para Manchester United una de las mejores jugadas e irrumpió en el área para recibir un pase, y envió un disparo raso hacia el centro de la portería. Kepa Arrizabalaga estuvo atento.



El dominio de los diablos rojos continuó, pero también el show del portero español Kepa Arrizabalaga se hizo sentir, pues terminó siendo la gran figura durante el primer tiempo, pues logró ahogar varios gritos de gol al mismo Rashford antes del descanso.



Asimismo, Chelsea no solo tuvo de su lado a Kepa, quien se cansó de sacar balones decisivos, sino también a la mala puntería de sus rivales, pues Anthony, remató tras un buen pase de Bruno Fernandes.



Para el inicio del segundo tiempo comenzó un poco tranquilo el partido durante los primeros minutos, pero el United fue quien mantuvo la posesión, mientras Chelsea estuvo paciente saliendo desde su propio campo para llegar al arco de De Gea, pero no hubo una opción clara para ambos.



Sin embargo, con el pasar de los minutos ambos equipos se volvieron más tácticos y no tuvieron opciones claras para anotar y no fue comparado con el alto nivel que ofrecieron durante la primera parte donde la exigencia fue alta para ambos equipos.



A pesar del valor de United por conseguir la victoria, Chelsea logró dar la sorpresa y en las pocas del partido que tuvo hizo el primero por la vía del penalti. Jorginho logró convertir con sangre fría desde los doce pasos, disparando con precisión junto al poste derecho frente a De Gea. Buena ejecución del italiano para llevar a su equipo adelante en el minuto 87.



A pesar del gol sobre el final, Manchester United se fue con todo al arco de Kepa y el brasileño Casemiro mandó el balón al fondo de la red en una definición perfecta y poner el 1-1 final.



Al final, no hubo para más y Manchester United encontró esa reacción rápida en los minutos de adición para llevarse un empate con sabor a triunfo. El resultado deja a los blue con 21 y los reds devils con 20 en la Premier League.