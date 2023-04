Aston Villa encaminado en Premier: se mantiene en puesto privilegiado

Aston Villa recibió a Fulham en la jornada 33 de la Premier League y pese a que el juego fue bastante parejo, al final los villanos lograron ganar 1-0 que los deja perfilados hacia las competencias internacionales. El colombiano Jhon Jader Durán fue suplente y no jugó ningún minuto.

Desde el inicio del primer tiempo Aston Villa empezó imponiendo condiciones en su estadio y desde los 21 minutos lograron abrir el marcador gracias a un tiro de esquina bien ejecutado por John McGinn, envió el centro al área y Tyrone Mings logró saltar para cabecear junto al palo izquierdo del arquero Bernd Leno.



A partir de allí, el juego se volvió dinámico, pero las jugadas poco aparecieron y dejaron todo para el segundo tiempo, aunque con mejores sensaciones para Aston Villa, quien se plantó bien y no le dejó muchas opciones a Fulham.



Para el complemento Fulham intentó, pero no tuvieron eficacia ni jugadas clave que terminaran en gol, mientras que Aston Villa jugó con paciencia y con posesión de balón.



De igual manera, Villa no se desesperó y contratacó cuando pudo en los últimos minutos, donde tuvo opciones de remates de fuera del área con Douglas Luiz, pero no tuvo la suerte y el balón se le fue por encima del travesaño.



Al minuto 82 Fulham despertó un poco y Aston Villa se marcó un autogol con Tyrone Mings, pero por fortuna el juez decretó fuera de lugar y no pudo ser el empate de la visita.



Finalmente, Aston Villa terminó aguantando la mínima diferencia y ganó otro duelo en Premier League que lo mantiene en la quinta posición con 54 puntos y de momento, está en Europa League y a cuatro puntos de puesto de Champions League.