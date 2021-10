Lacazette, el salvador del Arsenal: empate contra Crystal Palace

Un gol de Alexandre Lacazette en el tiempo añadido rescató un punto para el Arsenal de Mikel Arteta, que firmó un partido gris contra el Crystal Palace (2-2) El equipo 'Gunner' naufragó en la segunda parte, con una remontada del Palace auspiciada por los errores defensivos del propio Arsenal y que Lacazette anuló en el minuto 95.



Pierre Emerick-Aubameyang había adelantado a los 'Gunners' en la primera parte, al empujar a la red el balón tras un paradón de Vicente Guaita a Nicolás Pepé, pero se vinieron abajo en la segunda mitad.

Primero por una pérdida en la salida de balón que aprovechó el veterano Christian Benteke para encarar a Gabriel, 'retratarle' y batir por bajo a Aaron Ramsdale. Precisamente fue el portero del Arsenal el que evitó una goleada mayor, con sendos paradones a disparos de Conor Gallagher y de Jordan Ayew.



Pero el meta, el mejor de los suyos, no pudo hacer nada en el segundo tanto del Palace, nacido de un córner a favor del Arsenal. Sambi Lokonga se durmió en el centro del campo y el Palace montó el contraataque con tres hombres, dejando a Odsonne Edouard contra el portero. El fichaje estrella del equipo de Patrick Vieira esta temporada definió con un disparo seco que tocó en un palo.



El Arsenal tuvo hasta a la madera en contra y en los últimos minutos el larguero rechazó un disparo a bocajarro de Kieran Tierney que era el empate. El milagro tuvo que esperar hasta el minuto 95, cuando, con todo el Arsenal metido en el área del Palace, Lacazette aprovechó un rechace de Guaita para lograr el definitivo 2-2.



El punto no arregla la vida al Arsenal, que sigue duodécimo, con once puntos, a cuatro de los puestos europeos, mientras que el Palace de Vieira es decimocuarto con ocho unidades. La buena noticia para los 'Gunners' es que no pierden desde el 28 de agosto.



EFE