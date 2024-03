Se apretó la Premier: vea calendarios de Arsenal, Liverpool y M. City

Llegó la hora... o bueno no, todavía hay un tramo largo hasta el final de la siempre excitante Premier League, que en las últimas horas tuvo novedades importantes.

La discusión está en tres equipos, afectados por el resultado de un gran partido en Anfield, que en vez de despejar el camino lo apretó mucho más.



Arsenal esperó, tras una muy luchada victoria por 2-1 contra Bretnford, a que Liverpool y Manchester City inclinaran la balanza pero al final no se hicieron daño: el 1-1 fue un traspié para los de Klopp, que perdió la opción de sacarles más ventaja a los de Guardiola y los acercó en la tabla, pero también fue un tropiezo para estos últimos, que como consecuencia de un mal segundo tiempo no pudieron imponerse y amenazarlos a todos en la punta de la tabla.



La situación es que Tottenham y Aston Villa serán jueces de los tres y que Manchester United, se cruzará en el camino de Arteta y Klopp con el riesgo siempre latente de hacer un año definitivo. La buena noticia para Liverpool es que Arsenal y el City todavía tienen un cruce pendiente y, si pasa lo de este domingo y no pasan del empate, puede ser un aliciente.



¿Cuál de los tres tiene el camino más despejado hasta el título? Juzgue usted mismo, con calendarios en mano:



Arsenal



Manchester City (visitante) - 31 de marzo

Luton Town (local) - 3 de abril

Brighton (visitante) - 6 de abril

Aston Villa (local) - 13 de abril

Wolves (visitante) - 20 de abril

Tottenham (visitante) - 27 de abril

Bournemouth (local)- 4 de mayo

Manchester United (visitante)- 11 de mayo

Everton (local) 19 de mayo





Liverpool



Brighton and Hove Albion (local) - 31 de marzo

Sheffield United (local) - 4 de abril

Manchester United (visitante) - 7 de abril

Crystal Palace (local) - 14 de abril

Fulham (visitante) - 20 de abril

West Ham United (visitante) - 27 de abril

Tottenham (local) - 4 de mayo

​Aston Villa (visitante)- 11 de mayo

​Wolves (local)- 19 de mayo



Manchester City



​Arsenal (local) - 31 de marzo

Aston Villa (local) - 3 de abril

Crystal Palace (visitante) - 6 de abril

Luton Town (local) - 13 de abril

Tottenham (visitante) - 20 de abril

Nottingham Forest (visitante) - 27 de abril

Wolves (local)- 4 de mayo

​Fulham (visitante)- 11 de mayo

​West Ham (local)- 19 de mayo

