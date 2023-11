Liverpool, conmovido por dolor de Díaz: 'Lucho no quiere que suframos'

El secuestro del padre de Luis Díaz se sufre en la familia primaria pero también en aquella que el futbolista armó en Inglaterra, el Liverpool.

El delantero resolvió con un gol un partido muy complejo contra el modesto Luton Town, exhibió un mensaje en su camiseta que decía 'Libertad para papá' y conmovió a todo el mundo.



"Llamarla una 'semana difícil' es quedarse corto", dijo Van Dijk, capitán del equipo. "Significa mucho, mucho. Ha estado entrenando con nosotros esta semana, pero para él es bueno saber lo que está pasando. Siente que estar con nosotros también es su lugar seguro y eso lo ayuda", explicó sobre el momento que sufre su compañero.



"Estamos aquí para él y lo dijimos la semana pasada. Es una situación absolutamente horrible y esperamos que haya una solución, pero estamos aquí para él y todos deberían apoyarlo y ojalá podamos solucionarlo lo antes posible", añadió.



Sobre la manera como vivió ese empate Díaz, tras dos partidos de baja, el capitán explicó: "También está decepcionado porque también quería ganar, pero obviamente probablemente hay muchas emociones en su cabeza. Estoy contento y debe haber sido [escrito] esta noche que debería marcar de todos modos. Sabes que estoy feliz por él, pero ojalá podamos recuperar a su padre lo antes posible".



Ese día a día desde el momento de la confirmación del secuestro ha sido muy difícil: "No te lo puedes imaginar. Esa es la parte aterradora, lo único que podemos hacer es esperar que las autoridades y la gente de allí logren encontrarlo sano y salvo, devolverlo con su familia y orar por él. también."



Eso sí, Van Dijk rechazó que esa preocupación sumara en el decepcionante empate del fin de semana: "¿Fue difícil actuar? No. Obviamente cuando ocurrió (el secuestro", antes del último partido contra Nottingham Forest, fue un shock para todos y hablamos de ello, pero debería darnos una motivación extra".



El dolor del colombiano es primordial: "Lucho (Díaz) no quiere que suframos por lo que él está pasando. Quiere sacar combustible de esto y eso es lo que todos sabemos. De eso hablamos la semana pasada porque estaba muy fresco entonces. Seguimos "Está funcionando toda la semana y todos están muy felices por él hoy, pero sigue siendo una situación horrible que no se resuelve y ojalá podamos solucionarlo", concluyó el zaguero.