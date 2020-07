¡Pobres niños ricos! Paraísos de verano en vacaciones, cosa del pasado

Es común que, cuando están en vacaciones de verano, los millonarios futbolistas se exhiban en sus yates de lujo, disfrutando del sol y el mar.

El año pasado, por ejemplo, el destino de Ibiza, Suárez y varios jugadores del FC Barcelona fue Ibiza, mientras Cristiano paseaba en Italia con su bella novia y otros más iban a playas exclusivas en América Latina.



Pues eso, en estas vacaciones, será cosa del pasado. Una vez terminen las Ligas de Europa, la recomendación para los futbolistas será pasar el verano en sus casas, en familia, evitando fiestas y aglomeraciones. ¡Todo por culpa de la pandemia!



Destinos como Las Vegas, Ibiza y Ayia Napa, frecuentados por futbolistas, estarán prohibidos, inicialmente para jugadores de equipso ingleses.

“Los clubes le dicen a los jugadores que muchos países, particularmente los EE. UU., Todavía están viendo un gran aumento en las infecciones (de coronavirus covid-19). Les dicen que es mucho más seguro no correr el riesgo y quedarse en casa. Es por eso que se descartaron tantas giras de clubes. Obviamente, los clubes no pueden forzar a los jugadores, pero esperan que sean sensibles y escuchen. El descanso entre el final de esta temporada y el inicio del nuevo es muy corto. El escenario de pesadilla para los clubes sería encontrar jugadores que regresen a la pretemporada con el virus y luego infectar a la mitad del equipo”, dijo una fuente al diario The Sun.



En Inglaterra varios jugadores, como Jack Grealish de Aston Villa, Kyle Walker de Mancheser City, Andre Gray del Watford y hasta uno no identificado que habría hecho una fiesta en París, burlaron la cuarentena y fueron sorprendidos. Por eso sus actuaciones se vigilarán con lupa.



¿Qué será de las vacaciones?



Al menos los de la Premier ya trabajan para convertir sus casas en "villas de vacaciones".



Se dice que están gastando fortunas en potentes sistemas de sonido para instalar en sus jardines, donde dispondrán de parques y otras atracciones.



Una estrella del Manchester City, según The Sun, gastó 100.000 libras esterlina en un guardarropa nuevo. En fin… todo es válido si es que lo responsable es quedarse en casa.