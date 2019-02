Manchester City, implacable contra Arsenal, amenaza al líder Liverpool

Una noche de inspiración tuvo Sergio ‘Kun’ Agüero para la felicidad del Manchester City triplete en el triunfo 3-1 contra Arsenal, que ubica de nuevo al equipo en el segundo lugar de la tabla de la Premier League, más cerca del líder Liverpool.

Desde el minuto 1 ganaban los chicos de Guardiola, gran jugada de Laporte y de cabeza abrió la cuenta Sergio ‘Kun’ Agüero. Era el primero de su cuenta.



Sin embargo, solo diez minutos duró la fiesta pues Koscielny, de neuv de cabeza, igualó la cuenta tras asistencia de Monreal.



En el minuto 16 apareció una de las pinceladas de Silva, habilitación a Otamendi y remate bien controlado por el portero.

Insistía el local con el apoyo de su gente y al 43 cayó el segundo del City: centro desde la izquierda, pared entre Sterling y Gundogan y detrás del último zaguero apareció Agüero como un fantasma para asegurar su doblete.



En el complemento parecía que la orden era no arriesgar los tres puntos y fue un poco más prudente el City, aunque no menos ambicioso.



Increíblemente no ingresó Ozil en el Arsenal cuando su equipo necesitaba a alguien que pensara primero y corriera después.



El triplete de Agüero se consolidó al minuto 59, un gran centro de Sterling y el remate, que parecía pegar en el brazo del argentino, se metió en el arco sin que el arquero Leno, por mucho que se estiró, lograra evitarlo.



Por 3-1 ganaban los de Guardiola, con media hora de juego por delante, que Arsenal nunca logró aprovechar.



Parecía molesto Guardiola en la raya pero seguro al mirar la tabla y verse de nuevo dos puntos por encima del Tottenham y a dos del líder Liverpool, que este lunes visita al West Ham, volverá a sonreír.