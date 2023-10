Luis Díaz modifica VAR en Premier: todo por gol injustamente anulado

Luis Díaz no ha tenido unos últimos partidos especialmente destacados en la Premier League, pero no significa que no siga siendo noticia.

Ahora se habla del colombiano más por el gol que no fue que por los que haya podido hacer y se modifica nada menos que el arbitraje de la liga más taquillera del mundo por cuenta de la injusticia que sufrió.



El atacante de Liverpool marcó un gol válido en la visita a Tottenham, hace dos jornadas, pero la acción se invalidó por un presunto fuera de lugar que no existió y que la entidad que maneja el arbitraje en Inglaterra, conocida como PGMOL, reconoció como un grave error humano de procedimiento.



Ahora, a raíz de esa polémica, la manera de operar el VAR cambiará, según aseguró The Athletic: “el VAR ahora debe confirmar el resultado del proceso de verificación del VAR con el asistente del VAR antes de confirmar la decisión final a los árbitros en el campo. El nuevo protocolo, anunciado cuando se publicó el audio del VAR del partido Tottenham vs Liverpool el martes, se implementó de inmediato, comenzando con los partidos del fin de semana en la Premier League”.



Es lo máximo que logrará Liverpool, que protestó oficial y airadamente por ese error que lo perjudicó de manera grave, pues en ese momento jugaba con diez, por otra cuestionable roja a Jones. Quería repetir el partido, pero eso no será posible.



La PGMOL se comprometió a agotar todos los procedimientos antes de una decisión final y seguir publicando periódicamente el audio de los árbitros en cancha y en el VAR: “Howard Webb, se unirá al exdelantero inglés Michael Owen para explicar las decisiones arbitrales de partidos recientes utilizando audio inédito entre los árbitros en el campo y los equipos del VAR”, informó el medio británico.