¿Es lo que anhela Dávinson? Plan de despido de Conte en Tottenham

Lanzó una granada con total certeza del desastre que causaría. Fue todo deliberado y casi que solo dejó una opción: que lo despidan y lo indemnicen por una millonaria suma. Todo deliberado, todo muy Antonio Conte.

”Tenemos 11 jugadores que saltan al campo y yo veo jugadores egoístas. Veo jugadores que no se quieren ayudar entre ellos... El club es responsable por los fichajes, cada entrenador que pasó por aquí es responsable… ¿Y los jugadores? ¿Dónde están los jugadores? 20 años con este propietario y nunca han ganado nada”, dijo en su última rueda de prensa, tras el empate contra el colero Southampton por 3-3.



No esperaría que desde el club hicieran otra cosa que aprovechar la pausa de selecciones para cuadrar las cuentas de su despido, el cual rondarían los 5 millones de euros. Sí, parece casi nada para un equipo de Premier. Pero la ofensa duele tanto que no quieren soltar un centavo.



Lo cierto es que Daniel Levy, propietario del Tottenham, pasó este miércoles en la sede del club en Londres, ocupándose de dos tareas: la salida del ahora incómodo Conte y la elección de su reemplazo.





Sobre lo primero, se comunicaría en cuestión de horas la salida del italiano y Ryan Mason se haría cargo en su segundo período como jefe interino hasta el final de la temporada. Ya tras la salida de Mourinho dirigió siete partidos en 2021.



La segunda tarea es más compleja. Según The Telegraph, en carpeta hay tres nombres: Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel y Luis Enrique. Todos radicalmente distintos entre ellos, lo que deja claro que no hay un plan a largo plazo sino una emergencia manifiesta.



Y se pone peor pues desde Alemania aseguran que el más probable elegido sería el actual DT de Eintracht Frankfurt, Oliver Glasner, quien ya ganó la Europa League la temporada pasada y de paso relegó a quien fuera su figura, Rafael Santos Borré. Suena preocupante también para su compatriota, Dávinson Sánchez, hoy sin opción con Conte en el banquillo.



Ange Postecoglou del Celtic sería otro candidato en consideración por ser campeón de Escocia e inclusive Roberto De Zerbi de Brighton y Thomas Frank de Brentford estaría en el radar, mientras que para The Sun hay una opción más, el ex Everton Marco Silva.



Lo suerte de Conte está echada y eso parece claro. Se va con su amargura, sus desencuentros con Richarlison y otros jugadores y su explosivo carácter. Falta ver quién llega y qué tan bueno es para Dávinson y su necesidad de continuidad, de cara a las Eliminatorias al Mundial 2026.