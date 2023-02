Loca jornada en Premier: falla M. City ante Tottenham y sonríe Arsenal

Nadie firmaba un fin de semana así: ¿derrotas de los dos equipos más fuertes de la temporada en la Premier League? Se habrá hecho millonario el que tuvo agallas para apostarlo.

Porque después de la inesperada caída de los de Arteta con los coleros de Everton (1-0), el Manchester City cayó también en su visita a Tottenham por 1-0, aunque aquí hubo una batalla más equilibrada, considerando el valor de las dos plantillas.



Tottenham arrancó siendo el dueño de la situación, insistiendo con rápidas salidas de Son y encontrando pronto el gol de la ventaja: toda la jugada de Hojbjerg a los 15 minutos para proyectarse, aguantar la marca y sacar el pase que el infalible Harry Kane cambió por gol.

Y no, la intención no fue esconderse y el propio Son y Kane dispusieron de opciones, aunque la más clara opción del City antes del descanso, un furioso remate de Mahrez que se estrelló en el travesaño.



Después, un partidazo de Tottenham, de Hjobjerg que apareció en todos los sectores del campo, una decisión de Guardiola de ir con todo, con De Bruyne (increíble suplente) y Gundogan para inclinar la cancha y una exigencia brutal para los zagueros y Lloris, y una voluntad tremenda del local para no entregar los tres puntos bajo ninguna circunstancia.



Pero la mejor parte fue el final: a los 87 minutos vio Cuti Romero la segunda amarilla, tuvo que entrar de emergencia Dávinson Sánchez y el árbitro daba 5 minutos más, que en ritmo Premier es una eternidad, y era una herradura todo con un Grealish muy inquieto y un Lloris volando de palo a palo.

Pedía el City una falta contra Rodrigo a los90+2 en una salida aparatosa del arquero francés, de esas que no se pitan sino en un Mundial y dependiendo del afectado y no en el fútbol inglés. Por fin vino el pitazo, con un colombiano en cancha, y una jornada sorpresiva y para algunos desconcertante, que no le permitió al City aprovechar el resbalón del Arsenal y mantuvo la diferencia en 5 puntos como segundo de la tabla (45 puntos), mientras que Tottenham se afirma como quinto, con 39 unidades, a una de puestos de Champions.