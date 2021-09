Chelsea, contundente y sin necesitar a Lukaku: así goleó a Tottenham

Un gol rompió el equilibrio en el esperado duelo de Premier League entre Tottenham y Chelsea, ero después quedó claro el equipo con más nómina y más y mejores alternativas.

Chelsea logró una importante victoria de visitante por 0-3, que lo afirma como serio aspirante al título y que deja a Tottenham, que tuvo a Dávinson Sánchez como suplente, en una segunda línea. El esperado duelo Kane vs Lukaku quedó en deuda, especialmente para el primero, que sigue lejos de sus buenas rachas.



No terminaba de armarse el partido a favor de nadie hasta los 20 minutos, cuando Reguilón se metía una carrera espectacular y metía un centro que cortaba, muy oportuno, Rudiger, una acción que inclinaba un poquito la balanza para el local. No mucho, tampoco.



La más clara opción, sin embargo, tardaría hasta los 31 minutos, en un tremendo cierre de Kepa, lanzándose a los pies de Son.



Pero como tantas veces, es mejor que llegar que estar y fue eso lo que hicieron Chelsea y Thiago Silva, quien vino de atrás para tomar el cobro de tiro de esquina y a los 49 rompió la igualdad.



Sacaba de la raya Dyer el 2-0 en una linda asistencia de Havertz para Alonso, el blanco de todos los silbidos en el estadio, y ya se presentía que el más fuerte iba a pasar derecho.







Entonces la fortuna, la magia, la complicidad de la pelota con el buen Kanté: de afuera intentaba un remate que en el camino pegaba en Dyer y dejaba sin reacción a Lloris para meterse, con rebote en el palo y algo de suspenso, al fondo del arco. Caía 0-2 Tottenham en casa a los 57 minutos. Nada más que agregar.



Perdonó Werner el tanto para redondear la goleada (sí, una vez más el alemán) y de parte de Kane, en 90 minutos, un tiro a manos de Kepa y poco más. Sigue su ayuno goleador en Premier. Lukaku, el otro goleador que pasó en blanco, tuvo un cabezazo a manos de Lloris. Fin.



De nuevo perdonaría el visitante el tercero en una jugada con débiles rechazos de Lloris y un estorbo raro entre Alonso y Lukaku a los 78 y así, una y otra vez, el mejor del campo dejaba pasar el tiempo hasta sentenciar la victoria por 3-0 a los 90+3, en un gran remate, tipo delantero, del defensor Rudiger.



Ahora Chelsea se acomoda como segundo de la tabla, con los mismos puntos de Liverpool y M. United, mientras Tottenham, que tuvo a Dávinson los últimos diez minutos por golpe de Romero, no tuvo más armas para oponer resistencia y aparece ahora en la séptima posición.