Dávinson quiere la Champions: histórica humillación del Tottenham

Inolvidable día para los hinchas del Tottenham. De la mano de un Dávinson Sánchez férreo en defensa, los 'Spurs' golearon y bailaron al Arsenal por 3-0 en una nueva edición del clásico del norte de Londres.



Con esta victoria, el cuadro dirigido por Antonio Conte se puso a un solo punto de su eterno rival en la disputa por el último cupo a la Champions League de la próxima temporada. Todo esto con apenas dos jornadas por disputarse.

El marcador se abrió rápidamente gracias a una gran polémica. Sobre el minuto 20, Cedric desplazó a Heung-Min Son dentro del área en un balón aéreo y el surcoreano se dejó caer. Pena máxima sancionada por el juez central que Harry Kane no perdonó.



Este era tan solo el principio del fin para un Arsenal que nunca entró en partido. Pasada la media hora, otro cachetazo (32'). Rob Holding vio la cartulina roja (doble amarilla) tras impactar con su codo el rostro de Son, justo cuando este entraba en carrera por un pase profundo.



Cinco minutos después de lo anterior, un tiro de esquina desde la derecha fue cabeceado en primera instancia por Rodrigo Betancur y Kane, goleador nato, de palomita concretó en el segundo palo.



La segunda parte inició con el golpazo final a los gunners. Tras un borbollón dentro del área, en el que por cierto la defensa visitante pidió falta de Kane en ataque, Son selló su brillante noche con un disparo cruzado a quemarropa.



Más adelante llegaría el concierto de cambios en ambas escuadras: mientras Conte buscaba darle oxígeno a las bandas, Mikel Arteta se enfocó en evitar más caídas de su pórtico.



Y como si lo noche no fuese suficientemente tétrica, al 76' Gabriel Magalhães sintió un pinchazo y tuvo que pedir el cambio. Sin Holding ni el brasileño, la visita terminó el derbi londinense sin zagueros centrales.



Al final fue victoria 3-0 del Tottenham que a falta de dos jornadas es quinto con 66 puntos, uno por detrás del Arsenal. Con ello se enciende la pelea entre los clásicos rivales por el último cupo a Champions.



No se veía una victoria de los Spurs por tres o más goles frente a los gunners desde hace 14 años (2008 en Copa).