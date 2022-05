Victoria clave para Tottenham, con Dávinson Sánchez de nuevo titular

Tottenham tuvo que exigirse a fondo pero se salió con la suya en la victoria 1-0 contra Burnley, que lo impulsa en su intención de meterse a zona de Champions League en la Premier League.

Fue titular Dávinson Sánchez y, aunque no tuvo el mismo nivel del derbi, sí que cumplió y no pasó demasiadas angustias.



En los primeros 20 minutos lo habían intentado Harry Kane de cabeza, Emerson Royal y Davies, todos con mucho peligro, mientras Cornet, a los 28, intentaba sacudir a un Burnley consciente de su imperiosa necesidad de ganar para huir del descenso.

​

Pero de nuevo era más fuerte ele dueño de casa y sacaba como podía el visitante las opciones de DAvis a pase de Son, de Kane otra vez y de Rodrigo Betancur al cierre de la primera mitad, pero habría mucha acción antes del pitazo: Barnes metía la mano en su área y parecía que no lo pillaban pero sí, lo veía el VAR y entre una discusión y otra cobraba Kane en el penalti a los 45+3.



​Duro golpe para el más débil de la historia, que sin embargo alió en el complemento con todo el ímpetu para tratar de sumar, y por poco lo logra Long de cabeza a los 48 y a los 50 de Collins, pero no acertó y respondió el buen Kane con sendos intentos que inexplicablemente no entraron y entonces se fue por el segundo Betancur a pase de Son y el propio coreano en su intento tampoco tuvo premio.



Y así se fue el tiempo sin que Burnley lograra arañar puntos, aunque era Tottenham el que celebraba pues superaba al Arsenal en la tabla por dos puntos, aunque con un partido más, en su pelea por quedarse con uno de los cupos a la Champions League.