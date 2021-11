¡‘Dávinson time’! ‘Papayazo’ que tendrá Sánchez en el Tottenham

Después de perder su puesto en el once titular, Dávinson Sánchez tiene la gran posibilidad de mostrar su valía en los próximos partidos del Tottenham Hotspur, tanto a nivel local como internacional.

Cristiano Romero no estará disponible en los próximos días para Antonio Conte tras volver lesionado del parón internacional con la Selección Argentina por las Eliminatorias sudamericanas.



El zaguero central se lesionó en la segunda parte del choque contra Brasil con un problema muscular y tras haberse sometido a pruebas en Londres aún no se conoce el alcance de la lesión.



"Tenemos malas noticias sobre su lesión", dijo Conte, el técnico de los 'Spurs' en rueda de prensa. "Hemos hablado con los médicos y ahora tenemos que esperar de siete a diez días para poder hacerle otro escáner y ver cuánto tiempo necesita para recuperar", añadió el técnico italiano.



Romero se había convertido en habitual en la defensa de cinco de Conte después de llegar este verano al Tottenham procedente del Atalanta.



En este orden de ideas se perderá con total seguridad los duelos contra Leeds United y Burnley por Premier League, al igual que el partido frente al Mura por Europa League. Es más para el duelo europeo era baja desde hace tiempo teniendo en cuenta que fue expulsado.



Por otro lado, Conte también confirmó que Giovani Lo Celso ha vuelto 'tocado' de la concentración con Argentina, pero que no está descartado para medirse este fin de semana al Leeds United.