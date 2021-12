Si ni así juega, debe irse: otro ‘papayazo’ para Dávinson en Tottenham

Pasa uno de los últimos trenes para Dávinson Sánchez en el Tottenham. El zaguero colombiano tiene este mes y parte del próximo (12 partidos en total) para demostrar su valía, ante la puerta que se le ha abierto.



Si ni así es tenido en cuenta como primera opción por el cuerpo técnico, lo mejor sería buscar nuevos aires en el mercado invernal...

El argentino Cristian Romero, defensa del cuadro londinense, estará de baja, como mínimo, hasta 2022, después de que su lesión muscular haya sido descrita como "grave" por Antonio Conte. El técnico italiano no quiso dar plazos de recuperación a Romero, pero sí confirmó que no podrá jugar más en este 2021.



El defensa argentino se lesionó muscularmente en el partido contra Brasil en el último parón por selecciones y desde entonces se ha sometido a varias pruebas con los servicios médicos de los 'Spurs'.



"No hay buenas noticias sobre Romero. La lesión es grave y creo que va a tener que pasar tiempo hasta que podamos volver a contar con él. Hay que ir viendo su lesión día a día", dijo Conte.



"Ahora está concentrado en el proceso de recuperación. Va a necesitar tiempo. Es una pena porque es un jugador importante para nosotros, pero la lesión es grave. Enero, febrero... No sé cuándo podrá volver, pero lo que es seguro es que en 2021 no va a jugar más", añadió el italiano.



En este orden de ideas, la puerta del once titular está abierta para Dávinson. En Premier perdió el cupo con Japhet Tanganga, pero en Europa League se quedó con el puesto. Va una y una.



Este jueves su equipo jugará con el Brentford y a partir de allí se verá si gana o no el pulso con el canterano, teniendo en cuenta que Eric Dier y Ben Davies parecen insustituibles para Conte.