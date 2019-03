Con un pésimo arbitraje, Tottenham Hotspur y Arsenal empataron 1-1

Tottenham Hotspur y Arsenal empataron este sábado 1-1 en el estadio de Wembley, en partido correspondiente a la jornada 29 de la Premier League de Inglaterra. El árbitro Anthony Taylor tuvo una mala presentación y cometió varios errores.

Aunque el primer error del partido lo cometió Dávinson Sánchez, quien quiso cabecear en mitad de campo y se la dejó servida a Alexandre Lacazette, quien puso a correr a Aaron Ramsey, quien en gran corrida eludió al arquero Hugo Lloris y puso el 0-1.



En la segunda parte hubo varias jugadas polémicas. Primero el juez no expulsó a Danny Rose tras una fuerte entrada al arquero Bernd Leno. A falta de 15 minutos para el final pitó un penalti sobre Harry Kane, quien estaba en posición adelantada.



El mismo Kane pateó el penal y empató para los ‘spurs’. Sin embargo, otra vez el árbitro se equivocó y decretó penalti por una supuesta falta de Dávinson sobre Aubameyang, pero claramente no hubo contacto del colombiano.



Por fortuna para Sánchez, Lloris le atajó a Aubameyang y el partido continuó empatado. El juego se cerró con una expulsión de Lucas Torreira, del Arsenal, por una fuerte falta sobre Rose, quien a esa altura no debió estar en el campo de no haber sido por los errores del juez.