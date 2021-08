Tottenham le manda otro mensaje a Dávinson: van por otro defensor

El mensaje es claro: a Dávinson Sánchez no le tienen la suficiente confianza para liderar la zaga del Tottenham Hotspur. Por eso en el equipo de Londres ficharon al argentino Cristian Romero, proveniente de Atalanta de Italia y recientemente campeón de Copa América.



Aunque ha sonado como moneda de cambio en posibles operaciones, hasta ahora el zaguero colombiano se mantiene en la nómina de los Spurs para la temporada 2021/2022. Estye domingo (10:30 a.m.) podría estar entre las opciones para enfrentar a Manchester City.



Sin embargo, a Sánchez no lo ven como titular fijo, y por eso Tottenham está buscando otro zaguero, de élite en Europa, para reforzar la zaga del entrenador Nuno Espírito Santo.



Desde España aseguran que al Villarreal ya llegó una oferta de 50 millones de euros (más otros 5 en variables) proveniente del Hotspur por Pau Torres, figura del submarino amarillo y revelación de la selección española en la pasada Eurocopa.



En principio, el jugador dijo no. Su deseo es permanecer en Villarreal y madurar un poco más antes de dar el salto a otro club más poderoso. Sin embargo, desde Inglaterra aseguran que Tottenham no desistió ante la primera respuesta.



La próxima semana podría aumentar la oferta por Pau Torres, incluso no sería descabellado que vuelvan a poner a Dávinson en una posible operación para aumentar el interés.



¿Qué pasará con Sánchez?