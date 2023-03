Mourinho, cabeza a cabeza con Conte: top de despidos caros en Europa

Antonio Conte fue despedido de Tottenham. Y eso, que para muchos puede ser una derrota, para él fácilmente fue una ganancia: se enfrentó con sus jugadores y los expuso tras empatar con el colero de Premier League a sabiendas de una consecuencia, bastante lucrativa a decir verdad.

La prensa inglesa especula con una indemnización cercana a los 5 millones de euros, básicamente porque le quedaba poco tiempo de contrato. Antes, vale decir, él y otros prestigiosos entrenadores se fueron con cantidades millonarias en la cuenta de ahorros, dando vigencia a aquella famosa sentencia que decía: "perder es ganar un poco".

​

Este es el top10 de despidos más caros de la Premier, incluyendo a Conte, a Morurinho y a otros que dieron el paso al costado pero no gratis:

​

​1. Antonio Conte

​Salió de Chelsea en 2018 por 30 millones de euros, tras enfrentarse con capos del vestuario como Hazard y Costa.

​

2. José Mourinho

​Salió de Manchester United en 2018 por 22,2 millones de euros, básicamente por un estilo defensivo que nunca cayó bien en Old Trafford.

​

3. José Mourinho... otra vez

Salió de Chelsea en 2007 cuando aún tenía tres años de contrato a cambio de 20,4 millones de euros. Pocos entendieron su salida, especialmente sus jugadores.

​

4. Laurent Blanc

​Laurent Blanc fue uno de los ilustres quemados en el banquillo del PSG. Se fue en 2017 con 19,3 millones de euros en la cuenta. Lo sucedió Unai Emery y tampoco pudo... y así hasta hoy.

​

5. ¡Adivinen quién! José Mourinho

​El portugués, amo de las indemnizaciones, se fue de Tottenham en 2021 con un pago calculado entre 20 y 22 millones de euros. Los malos resultados lo condenaron... aunque quién no se condenaría así con gusto...



6. Nuno Espirito Santo

​Tuvo un prometedor arranque en Tottenham en 2021 cuando llegó desde Wolves pero pronto los resultados le dieron la espalda. Se llevó 16 millones de euros en la maleta.



7. Luis Felipe Scolari

​En 2002 fue campeón mundial con Brasil y 2009 llegó a Chelsea con gran expectativa. Siete meses más tarde no pudo nunca igualar a Manchester United y se fue con 16 millones de euros.

​

8. Fabio Capello

​El italiano llegó a la Selección de Rusia como salvador pero no pudo ganar en la Copa Mundo d Basil y en 2015 fue despedido. Se llevó 15,2 millones de euros.

​

9. Thomas Tuchel

Fue campeón de la Champions League con Chelsea pero con el lío de la salida de los rusos del club también acabó afectado. Salió con 14,7 millones de euros.

​

10. Mauricio Pochettino

Se fue de Tottenham en 2019 tras ilusionar a Tottenham en la final de una Champions League. Recibió 14 millones de euros de indemnización. Muchos lo quisieran de vuelta.