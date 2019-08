Toni Kroos reconoció que estuvo cerca de jugar en un club inglés

Toni Kroos es uno de los jugadores que quiere volver a su mejor versión en esta temporada y así volver a conseguir triunfos con Real Madrid, club al que llegó en 2014 cuando después de un gran mundial y cuando era pretendido por otros clubes como Manchester United, con el que afirmó haber tenido un acuerdo verbal.



“Sabía que el United me quería y David Moyes (entrenador en ese momento) apoyaba ese fichaje. En ese momento nos reunimos, pasamos una tarde muy agradable, hablamos del proyecto futbolístico y me convenció. Al final acordamos que el traspaso se haría pero no se firmó nada, todo fue verbal”, aseguró el futbolista a la revista ‘GQ’.



Finalmente, luego de ponerse de acuerdo con Florentino Pérez, Kroos desestimó lo hablado, llegó a un acuerdo con Real Madrid y terminó arribando a la capital española por 25 millones de euros, una cifra irrisoria para los precios que se manejan hoy y por los que el equipo merengue se hizo con uno de los mejores volantes del mundo.



La situación de Kroos ahorita no es sencilla pues Real Madrid no anda tan bien y su fútbol ha caído en un bache, sin embargo, es alguien consciente de que se puede mejorar. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta asegura: “No soy alguien quien se preocupa por lo que pudo ser. Sí, estuvo cerca y casi fui jugador de Manchester United, pero no sucedió y una cosa puedo decir con certeza: allí no habría ganado la Champions tres veces”.