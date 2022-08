Tuchel reveló lo que le dijo Antonio Conte: ¿Se queda en la cancha?

Chelsea y Tottenham protagonizaron un partido intenso, desde lo futbolístico, las muestras de cada estilo en Stamford Bridge fueron más que claras, buscando ganar. El duelo estuvo marcado por el choque que tuvieron Antonio Conte y Thomas Tuchel, donde se cruzaron palabras, empujándose y gritándose.



A final del partido, con los ánimos calmados, Thomas Tuchel, técnico del Chelsea, explicó el incidente, que ocurrió al final del compromiso “Cuando nos dimos la mano, nos miramos a los ojos y Antonio tenía una opinión diferente. Estaba exaltado, se puso contento cuando empataron. Después me golpearon un poco, pero nada grave”.



El alemán preguntó por la decisión del árbitro, quien expulsó a ambos “¿A los dos nos expulsaron? Creo que no era necesario, muchas cosas no lo eran. Otra mala decisión del árbitro hoy”.



“Es emocional, es fútbol. No necesitamos comentarios que calienten las cosas, es así el juego. Es la Premier League, la amamos ¿no? Somos dos técnicos muy emocionales, eso es todo. Si nos encontramos, sí. Y si no, no hay problema. Es un partido de fútbol, muchachos. Es algo entre hombres, entre dos competidores. No pasó nada malo” concluyó con la intensidad con la que se viven este tipo de compromisos.