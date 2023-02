Salen a la luz las razones de la salida de Tuchel: bien sorpresivas

El nombre de Thomas Tuchel ha estado en la cabeza de los hinchas del Chelsea desde que abandonó el banquillo del club londinense a principios de la temporada. No fue la decisión correcta, pero es exactamente lo que sucede en el fútbol: la gente olvida. Con el nuevo cambio de dueños en el equipo, Todd Boehly quiso revolucionar completamente todo en la capital de Inglaterra, empezando por los fichajes.



Este fue un tema que poco o nada le gustó a Thomas Tuchel que demostró su furia con uno de los pedidos de Todd Boehly. De pasar a varios años con Roman Abramovich en donde el Chelsea luchó por la gloria en la Premier League y la consiguió, luchó por la gloria en la Uefa Champions League y también lo logró, pero entonces, ¿cuáles fueron las razones para cesar al alemán? Ya salieron a la luz.

Sin duda alguna, la salida de Thomas Tuchel después de quedar campeón en la Champions League en 2021, además de la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Tal vez lo único que no pudo lograr fue conseguir una copa nacional como la Premier League, FA Cup o EFL Cup, pero lo que pudo obtener con el club fue muchísimo.



En el Stamford Bridge últimamente los hinchas han vuelto a corear el nombre de Thomas Tuchel al frente de Graham Potter que no ha podido dar el golpe con su amplia nómina y sigue en la décima casilla en la Premier League un poco distante de las posiciones de competencias europeas. La decisión de Tuchel no sería volver al Chelsea mientras esté Todd Boehly como el dueño del club. Su salida sorpresiva se dio por malas relaciones con el estadounidense que llegó a revolucionar por completo lo que eran los 'Blues' meses atrás.

Así las cosas, la relación de Thomas Tuchel con Todd Boehly explotó y marcó una problemática enorme. Tuchel fue cesado el 7 de septiembre después de caer contra el Dinamo de Zagreb en el debut en la Uefa Champions League. Ese fue el preciso momento en el que Boehly encontró la manera para culpabillizar al alemán y decidió echarlo sorpresivamente. Y todo cuadra, pues dicen en Inglaterra con base en el medio The Times que el nuevo presidente quiso reforzar sus líneas en el mediocampo y el primero de ese mismo mes, trajeron a Denis Zakaria en condición de cedido. Curiosamente no sumó minutos con Tuchel y con Graham Potter se demoró en debutar.



Thomas Tuchel por su parte, quiso blindar a su equipo con las fichas que ya tenía discrepando de las decisiones que tenía Todd Boehly en mitad del 2022. Denis Zakaria llegó y siete días después, Todd tomó una decisión que nadie esperaba: la salida del alemán. Todo cuadra y la información de The Times también demuestra la tensión en la relación del estadounidense y el teutón.