Thomas Tuchel no lo cree: un mensaje emotivo de despedida al Chelsea

Todd Boehly llegó muy acelerado a las filas del Chelsea. Para nadie es un secreto que el conjunto de Londres no vive su mejor presente. Los ‘Blues’ son sextos en la Premier League con 10 unidades a cinco del líder, Arsenal. Han ganado tres partidos, un empate y dos derrotas en estas seis fechas del rentado nacional, a la espera de disputar la séptima jornada que fue aplazada por el fallecimiento de la Reina Isabel II.

En la Uefa Champions League el panorama tampoco empezó de la mejor manera. El Chelsea perdió por la mínima diferencia contra el Dinamo de Zagreb en Croacia, y esa caída fue el límite para Todd Boehly que decidió culminar la relación contractual de Thomas Tuchel con el conjunto de Londres. El presidente pasó la página con el fichaje de Graham Potter, estratega por el que pagaron 24 millones de euros por el ex Brighton & Hove Albion.



Thomas Tuchel estuvo dos años en la dirección técnica en el Chelsea en donde llegó al centenar de partidos, ganando 60 encuentros, empató 24 y perdió 16, no fue un mal registro para el estratega alemán, dejando un porcentaje de éxito del 68, y logró tres títulos internacionales como la Uefa Champions League, Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.



Claramente, a Thomas Tuchel y a los seguidores del Chelsea los tomó por sorpresa la salida del alemán después de caer contra el Dinamo de Zagreb por la mínima diferencia. El alemán guardó silencio, pero apareció en redes sociales para despedirse de Londres y su anterior equipo, “esta es una de las declaraciones más difíciles que he tenido que escribir, y es una que esperaba no tener que hacer en muchos años”, así inició un sentido mensaje en su cuenta de Twitter.



Posteriormente, continuó su mensaje, “estoy desolado porque mi tiempo en el Chelsea ha llegado a su fin. Este es un club en el que me he sentido como en casa, tanto en lo profesional como en lo personal. Muchas gracias a todo el personal, a los jugadores y a los aficionados por hacerme sentir muy bien acogido desde el principio”.



Finalmente, agregó, “el orgullo y la alegría que sentí al ayudar al equipo a ganar la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes se quedarán conmigo para siempre. Me siento honrado de haber formado parte de la historia de este club y los recuerdos d ellos últimos 19 meses siempre tendrán un lugar especial en mi corazón”. Thomas Tuchel se despidió con una Champions, pero la directiva lo olvida, y por uno que otro desliz en la presente temporada, lo cesaron.