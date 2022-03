Tuchel explotó en rueda de prensa por Abramovic y guerra Rusia-Ucrania

Thomas Tuchel, técnico del Chelsea, se pronunció sobre la venta del club y dijo que, si el dueño Roman Abramovich lo ha decidido, "es lo adecuado". El oligarca ruso anunció este miércoles su intención de vender el equipo que ha manejado desde 2003.

Previo al duelo por FA Cup, el estratega alemán atendió a los medios de comunicación y explotó ante la insistencia por el tema de invasión rusa a Ucrania y Roman Abramovic.



“Escucha, para con eso. Yo no soy político. Para con eso. Solo puedo repetirlo y me siento mal repitiéndolo porque nunca he vivido una guerra. Hablar de ello ya me hace sentir mal, ya que soy un privilegiado. Estoy aquí sentado en paz y lo hago lo mejor que puedo, pero tú debes dejar de hacerme esas preguntas porque no tengo respuestas”, dijo.



Ahora bien, tras concretarse la victoria 2-3 frente al al Luton Town en la quinta ronda del certamen, Tuchel dijo a la BBC: "Me ha llegado la noticia un poco antes, pero muy cerca de comenzar el partido".



"Hemos escuchado los rumores durante todo el día, lo hemos visto en televisión, hemos comido juntos, hablado sobre ello... Es una noticia muy importante. Creo que cada decisión que toma es la correcta, es su elección, es su club, no soy yo el que tengo que comentar sobre ello. Espero que a nosotros, a corto plazo, como equipo, no nos afecte mucho, quizás incluso no cambie nada".



"Ahora intentamos eliminar todo el ruido que tenemos alrededor y concentrarnos, hemos demostrado este miércoles que podemos hacerlo. No vivimos en una isla, los jugadores tienen internet, unos están más preocupados que otros. No es fácil jugar el mismo día que esto ocurre, pero hemos hecho una gran actuación", añadió Tuchel.