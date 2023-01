¿En serio, Thiago? Su explicación al bloqueo que padece Liverpool

Parece ciencia ficción: Liverpool es décimo de la Premier League con 29 puntos. Pero eso no es lo más grave: el líder Arsenal le saca ya 21 unidades. ¡Casi un campeonato!

¿Cómo explicar semejante escenario tan catastrófico, que no se ha podido resolver ni antes ni después de la lesión de Luis Díaz? Para Thiago Alcántara, una de las muchas estrellas de la nómina, la explicación hay que buscarla 'río arriba'.



"No se trata solo de aspectos físicos. Es algo psicológico, porque estuvimos muy cerca de ganarlo todo y simplemente lo tocamos, pero lamentablemente se fue. En los malos momentos, tenemos que estar juntos como equipo”, dijo el mediocampista al ‘Daily Mail’.



Entonces, hay que apuntar más a los sicólogos que a los preparadores... O a todos, incluso el cuerpo médico, al que señalan, entre otros, por el manejo de la lesión del colombiano Díaz.



Para Thiago, no todo está perdido: “Vamos partido a partido para sumar puntos que nos ayuden a estar lo más arriba posible. Nuestro objetivo es el próximo partido. No estar entre los cuatro primeros ni en la Europa League, solo el próximo partido”.



Esto, al final, está lejos del cierre definitivo: "Hay un largo camino por recorrer en la temporada. Estamos vivos en Champions League y en la FA Cup. No estamos en la posición que queremos en la Premier League, pero aun así estamos allí y eso es bueno”, concluyó.