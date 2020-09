Thiago le pone freno a los rumores: 'No he dicho a nadie que me voy'

Luego de una maravillosa temporada con el Bayern Múnich, Thiago Alcántara se ha convertido en uno de los referentes del mediocampo en Europa, pues el español fue clave en la consecución de la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Champions League.

Pese a la gran temporada con el equipo bávaro, el volante fue relacionado con su posible llegada al Liverpool de Jurgen Klopp, ya que la renovación de su contrato con el cuadro alemán aún no se ha definido.

Con este panorama, Alcántara, quien está concentrado con la Selección de España, decidió ponerle freno a los rumores, y en un diálogo con la prensa, aseguró que en ningún momento ha mencionado que se va a ir del club: “Yo no he dicho a nadie que me voy. Cada año me ponen en un club diferente. Para mí mi futuro es el partido de mañana y no hay tema sobre esto. Ni me importa ni me interesa. Solo me interesa el partido de mañana”, señaló el volante de la roja.

Asimismo, Thiago hizo un balance de lo que fue una temporada magnífica con el cuadro alemán, y añadió: “Ha sido una temporada maravillosa. Con el club hemos conseguido todos los títulos, pero siempre hay margen para mejorar a nivel individual. Cada año quiero aprender de los compañeros”, concluyó.

Por último, el jugador español se refirió a Sergio Busquets, a quien defendió de las críticas, tras la difícil temporada con Barcelona: “Hay un jugador para mí que ha sido referencia, con quien he tenido una gran relación futbolística y personal muy grande es Busquets. Te fijas en como ordena el equipo y como juega y es increíble. Tiene una presencia en campo, títulos y cantidad de partidos... Tiene los números más altos en todo el mundo. Los centrocampistas, para seguir mejorando, nos tenemos que fijar en él”, concluyó.