Cristiano Ronaldo vuelve a cargar contra Erik ten Hag: relación tensa

Cristiano Ronaldo debió haberse ido en verano de las filas del Manchester United. Él mismo sabía que no era para nada sano quedarse cuando no disputaría Champions League, entre otros problemas. Erik ten Hag llegó y empezó a poner orden en el equipo, pero no a todos les gusta las decisiones que toma.

Para un jugador de la disciplina de Cristiano Ronaldo, no cabe más que jugar y jugar y seguir jugando todo lo que se pueda. Sin embargo, eso no es lo que piensa Erik ten Hag que lo ha relegado al banquillo en la Premier League, mientras que en la Europa League sí lo ha utilizado como inicialista. Todo empezó en verano cuando no aceptaron la salida de Cristiano. Debieron dejarlo libre, era la muestra de respetarlo, y no al dejarlo suplente contra el Manchester City porque el marcador ya estaba muy abultado como expresó ten Hag.



Cristiano Ronaldo sabe que tiene que estar dulce para el Mundial de Catar, pero solo lo conseguirá jugando y en el Manchester United no ha contado con esa suerte, ni tampoco con la de anotar. Se nota que el luso no está satisfecho, y muestra de ello son las caras que pone mientras está en el banquillo de suplentes. Contra su rival, Manchester City, no paró de quejarse, pero guardó silencio ante el estratega neerlandés.



Y es que el Manchester United no vive tampoco su mejor presente en la Premier League. Erik ten Hag parece ser el problema para algunos, pues Cristiano Ronaldo no ha parado de quejarse. De acuerdo con The Times, el luso está inconforme por los planteamientos del neerlandés. El inconformismo pasa en los entrenamientos y dentro de los partidos en la liga inglesa.



Ese testimonio de Erik ten Hag de no meterlo contra el Manchester City para no irrespetar la carrera de Cristiano Ronaldo, es poco realmente para la falta de respeto de las directivas de no dejarlo salir en el momento indicado. No es suficiente que digan que tiene buen humor, si no juega seguramente no lo tendrá y no estará feliz. El luso quiere que ten Hag deje de pensar que el Manchester United es el Ajax y deje de calcar lo hecho en los Países Bajos en Inglaterra.



La tensión seguirá creciendo, y es que el periodista Duncan Castles de The Times mantuvo, “fuentes internas describen a Cristiano Ronaldo a menudo en desacuerdo con él. Hablan de un futbolista que se queja de la calidad y la naturaleza de los entrenamientos”, agrega también, “considera a ten Hag terco y apegado innecesariamente al estilo que le funcionó en el Ajax”.