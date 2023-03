Fútbol actual, por ten Hag: 'ahora es atacar con 11 y defender con 11'

Entonces no se fue por costoso, porque no tenía amistad con el jefe, porque era insoportable en el camerino o porque se creyera la estrella que en efecto es. Cristiano Ronaldo se fue de Manchester United porque nunca encajó en el fútbol moderno de Erik ten Hag.

El técnico del Manchester United habló sin hablar de la situación del portugués, quien regresó en el verano de 2021 y terminó como máximo goleador en su primera temporada con el club. Sin embargo, rápidamente quedó claro que no trndría protagonismo con el holandés.



¿Por qué despreciar a semejante leyenda? "Por supuesto que tengo cierta filosofía, y una cosa es que quiero jugar de ataque", dijo Ten Hag a la ex estrella del United, Robin van Persie, en una entrevista con BT Sport. "Quiero jugar de manera proactiva. No se trata de la forma en que quieres jugar, sino de los jugadores: ellos deciden y dictan la filosofía de cómo juegas".



"Tienes que adaptarte, definitivamente, pero por ejemplo para mí, ahora el fútbol se trata de atacar con 11 jugadores y defender con 11 jugadores. Entonces, si me preguntas por los laterales, a veces los encuentras en posiciones que no esperas". ellos. Eso es lo que me gusta, estoy buscando ese tipo de jugador", añadió. Cristiano y otras figuras no sienten eso, pero las nuevas estrellas, como Mbappé, sin duda lo hacen.