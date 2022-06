¡Preocupación en el nuevo tridente! Liverpool sin otro recambio

Liverpool se prepara para la próxima edición de la Premier League con Luis Díaz como una de las estrellas en la ofensiva, y más porque la salida de Sadio Mané lo pone como una de las cartas más importantes en la ofensiva con Mohammed Salah, y el novedoso uruguayo, Darwin Núñez que acabó de llegar. Los ‘Reds’ pagaron 100 millones de euros por el delantero charrúa procedente del Sporting Benfica.

Un tridente que asusta a cualquier equipo con Luis Díaz, Darwin Núñez en el centro del ataque y Mohammed Salah por la derecha. Cada uno estará en su puesto natural, pues cuando Sadio Mané aparecía en la nómina, el colombiano salía mucho del costado y se involucraba más a la parte central de la ofensiva.

Como suplentes, tenía también grandes cartas en la ofensiva con otro tridente formidable. Diogo Jota por la izquierda, Roberto Firmino en punta y Takumi Minamino en la derecha. Sin Divock Origi, quedaban dos posibilidades para Jürgen Klopp que llegan con varios goles en la cartera. Firmino ha sido uno de los grandes referentes en el ataque del Liverpool, Jota siempre cumple, y el nipón, que disputó 22 encuentros con los ‘Reds’ anotó 10 tantos en la temporada.

Sin embargo, Liverpool recuperará poco a poco el dinero que puso por Darwin Núñez con la venta de Takumi Minamino. Entre rumores de competidores por llevarse al japonés aparecieron el Inter de Milan, y últimamente, un AS Mónaco que será el próximo destino del ex Red Bull de Salzburgo. De acuerdo con David Ornstein, periodista de The Athletic, el cuadro monegasco pagará 15 millones más tres en variables para una operación de 18 millones de euros.

Lo celebra el Liverpool que le sacó 9,5 millones de euros a lo que pagó por Takumi Minamino en 2020. Solo falta que el nipón realice y pase de manera satisfactoria los exámenes médicos con el AS Mónaco. Se cae una pieza del segundo tridente que dispone Jürgen Klopp.