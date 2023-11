Erling Haaland quiere todo: goleadores en Ligas de Europa en 2023

Erling Haaland volvió a ser figura con el Manchester City y luego de anotarle al Liverpool en el duelo que terminó 1-1, el noruego llegó a un récord histórico de goles en Premier League, al conseguir 50 goles en 48 partidos disputados.





Con esa marca goleadora, el delantero del City continúa agrandando su historia en el fútbol mundial y parece que no tiene un rival claro para que le quite el premio de líder del goleo en esta temporada 2023/24.



Tras el duelo contra Liverpool, Haaland mantiene una expectativa de gol de 13.40 y en promedio cada 80 minutos marca un gol, promediando uno por cada juego disputado.



Sin embargo, en esta temporada 14 goles en Premier League y a poco de finalizar la primera parte de la campaña en Europa, el noruego integra el top 3 de goleadores de las ligas principales del viejo continente, pero no es el líder, aunque si sigue así, podría terminar superando a sus contrincantes.



El inglés Harry Kane, goleador de Bayern Múnich, con 18 goles es el actual goleador de esta temporada en Europa, seguido por el mexicano Santiago Giménez, quien ocupa sorprendentemente el segundo lugar con 16 dianas y después aparece Haaland con 14.



Estos son los líderes de goleo en las principales Ligas europeas en 23/24:



Harry Kane (Bayern Múnich) 18 goles

Santiago Giménez (Feyenoord) 16

Erling Haaland (Manchester City) 14

Kylian Mbappe (PSG) 14

Lautaro Martínez (Inter) 12

Jude Bellingham (Real Madrid) 10