Son Heung Min está incomodo en Tottenham y le hace guiño a Real Madrid

Tottenham Spurs del colombiano Dávinson Sánchez y que dirige el italiano Antonio Conte en la actual temporada viene en una buena curva de ascendencia en la Premier League que lo sitúan tercero en la tabla de posiciones, pero a pesar de ello, hay jugadores incómodos ya de no ganar nada y están dispuestos a dejar el club por el éxito. Uno de los que buscan su salida es el surcoreano Heung Min Son.



Por ello, el protagonismo en Tottenham no lo es todo y Son ha dejado clara intención en el club inglés, pues quiere salir del club según informó Diario The Sun, quien también confirmó que su destino podría ser Real Madrid quien ya ha mostrado interés en algunos momentos.



A pesar de tener contrato vigente hasta 2025, Heung Min Son estaría dispuesto a todo por salir de los Spurs para tener nuevos retos, pues desde que fichó por el club en 2015 no ha logrado ganar ningún título y a sus 30 años ya desea ganar algún título, pero ve que en el club que dirige Conte no lo logrará.



Por ello, gracias a su técnico y velocidad, podría ser buena opción para Real Madrid, quien ha mostrado interés en temporadas anteriores por el surcoreano, quien tendrá su máximo reto en el Mundial de Qatar 2022 con su país, donde espera ayudar al equipo a ganar el grupo H contra Uruguay, Ghana y Portugal.