¿En serio? Solskjaer se mostró satisfecho con los refuerzos del United

Aunque Manchester United es uno de los clubes “necesitados” que más se ha movido en el mercado de pases, el técnico de los diablos rojos, Ole Gunnar Solskjaer aseguró que se siente satisfecho con los jugadores que han llevado hasta ahora y que aunque apuntan a conseguir algunos otros refuerzos, el mercado está bastante complicado.



De momento el United solo ha fichado a dos jugadores, Aaron Wan-Bissaka y Daniel James, mientras que en los próximos días podría quedarse con Paulo Dybala para dejar ir al atacante belga Romelu Lukaku, pretendido por Juventus. Con base en ello el exjugador noruego aseguró estar tranquilo.



“De momento vamos bien. Obvio, seguimos trabajando en algunos casos en particular, pero nunca es sencillo. El club ha estado bastante bien y el mercado es bastante complicado. Nuestro objetivo es arrancar la temporada con el plantel que queremos. Hemos ido por los jugadores que necesitábamos, para ser justos”, aseguró el DT, quien sabe que la temporada anterior no fue buena y deben mejorar.



Entonces, se refirió a la complicada situación que afrontan, pues teniendo en cuenta que la Preier League cierra mercado casi tres semanas antes que el resto de ligas importantes de Europa, puede que los clubes ingleses sigan perdiendo jugadores.



“Cuando nuestra liga inicia, todavía quedan cerca de tres semanas en las que pueden seguir merodeando cerca de nuestros jugadores, no creo que eso sea bueno ni justo para nosotros”, puntualizó.



Tras la llegada de Dybala, Manchester United cerraría su participación en el mercado de pases con la contratación del defensor Harry Maguire, proveniente de Leicester.