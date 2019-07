Solskjaer todavía tiene fe en Alexis y lo ve como su carta goleadora

Tras una pésima temporada con Manchester United, en la que además de no poder mostrar su mejor nivel padeció de varias lesiones, el futuro de Alexis Sánchez parecía lejos del club inglés y de Inglaterra, sin embargo, los últimos dichos del entrenador del club parecen reforzar una idea opuesta a esta.



Luego de la victoria del United sobre Leeds en uno de los partidos de pretemporada, el entrenador del club fue cuestionado respecto al futuro del jugador suramericano que aún no se ha reunido con el resto del plantel y su respuesta sorprendió a varios de los que esperaban que la salida fuera inminente.



“Como entrenador, tener a Sánchez me da esperanza. Sabemos de lo que es capaz y tenemos que encontrar cómo puede lograr su mejor forma porque así nos va a dar, fácilmente, 20 goles. No me gusta hablar mucho de individualidades, pero Alexis es uno de los mejores jugadores desde que llegó. Tuvo momentos fantásticos en Arsenal y queremos que acá reencuentre el buen camino”, sentenció el DT.



Vale la pena recordar que ante una posible partida de Romelu Lukaku la presencia de Alexis Sánchez se presenta como una buena carta en la zona ofensiva del club inglés, teniendo en cuenta que Rashford y Lingaard serían los dos encargados de comandar el ataque para la próxima temporada y que su juventud, aunque no es impedimento, sí puede necesitar el acompañamiento de alguien con mayor experiencia.