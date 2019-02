La insólita defensa de Solksjaer a Alexis, por su bajo rendimiento 

La actuación de Alexis Sánchez en Manchester United no ha sido buena, el delantero chileno no ha podido consolidarse con el equipo de Old Trafford parece haber caído en un bache y mientras el equipo va logrando una mejor forma bajo la dirección de Ole Gunnar Solksjaer, el chileno mantiene su nivel irregular pese a recibir algunos minutos más en cancha.

Esta situación, que ha evidenciado la confianza de Solksjaer en el exjugador de Arsenal y Barcelona, se vio nuevamente reflejada en una rueda de prensa. En ella, el entrenador del Manchester United, comparó al futbolista chileno con envase de salsa de tomate diciendo que, pese a su bajo rendimiento actual, en algún momento explotará todo su potencial: "Sabemos que es un muy buen jugador. Es simplemente como un envase de salsa de tomate, a veces parece que nunca va a salir, hasta que de repente sale todo", explicó.



Alexis, de 30 años, ha disputado 19 partidos con el United esta temporada, anotando, únicamente, dos goles. Por eso el D.T. noruego continuó con su explicación: "Aún puede jugar durante muchos más años. Solo ha estado aquí uno. Yo he estado aquí con él solo dos meses y él ha estado lesionado durante la primera parte de mi estancia, así que es un poco injusto esperar que esté al máximo nivel directamente", aclaró.



El chileno llegó en el mercado invernal de 2018 procedente de Arsenal, a cambio del armenio Henrikh Mkhitaryan, pero está sufriendo para conseguir hacerse con el puesto de titular en Old Trafford. Aun así, Solskjaer confía en él y cree que cuando consiga un gol "liberará su confianza". El United se medirá este lunes a Chelsea, por los octavos de final de la FA Cup, a las 2:30 p.m.