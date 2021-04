¿Buen cambio o no? La Premier confirmó primer ascenso y descenso

Unos ríen, otros lloran... Poco a poco se van definiendo las ligas europeas y justamente los descensos/ascensos hace su aparición. Justamente este sábado se comenzó a definir ítem en Inglaterra.



Un equipo de la Premier League confirmó su caída a la segunda categoría, mientras que otro del Championship certificó su llegada al “paraíso” futbolero.

Una acción fabricada por el español Adama Traoré y culminada por el brasileño Willian José dio el triunfo al Wolverhampton ante el

Sheffield United (1-0) en la trigésima segunda jornada de la Premier.



El cuadro de Nuno Espirito Santo, lejos de los puestos europeos y asentado en el ecuador de la clasificación, tuvo más dificultades de las previstas para batir en el Molineux Stadium al colista, que encajó su quinta derrota seguida y concretó su rgreso al Championships.



Los 'wolves' no consiguieron romper el equilibrio hasta la hora de partido con una internada de Adama que culminó Willian José, exjugador de la Real Sociedad, que, de primeras, golpeó y batió a Aaron Ramsdale.



Así las cosas, Sheffield quedó en la última casilla del campeonato con 14 unidades, con 18 por disputar, su descenso es más que confirmado. Podría sumar 32 puntos ganando todo, pero el 17° cuenta con 33. Nada que hacer...

Por otro lado, el Norwich City del argentino Emiliano Buendía confirmó su ascenso a la Premier , una temporada después de descender de la máxima categoría del fútbol inglés.



Su quinto ascenso se hizo oficial después de que el Brentford y el Swansea no consiguieran vencer este sábado, por lo que los hombres del alemán Daniel Farke ya no pueden caer de los puestos de promoción.



Eso sí, los 'Canarios', a falta de cinco partidos para el final de la liga, aún no han amarrado el título del Championship, puesto que el Watford de Carlos Sánchez, que está ocho puntos por detrás suyo, aún puede atraparles.